En Guyane, un élève de 5e a été sanctionné après avoir proféré des propos racistes dans l'enceinte du collège. Ses parents, policiers, ont porté plainte contre la directrice de l'établissement pour "harcèlement", suscitant l'indignation de la population et de la classe politique locale.
En Guyane, l'indignation après les propos racistes d'un collégien
