En Guyane, l'indignation après les propos racistes d'un collégien

information fournie par France 24 10/10/2025 à 17:25

En Guyane, un élève de 5e a été sanctionné après avoir proféré des propos racistes dans l'enceinte du collège. Ses parents, policiers, ont porté plainte contre la directrice de l'établissement pour "harcèlement", suscitant l'indignation de la population et de la classe politique locale.

1 commentaire

  • 18:04

    Et ça, ça vaut un article pour Bour.so ???
    Ok, mais alors pourquoi jamais un mot sur les centaines d'attaques sur les biens et personnes chrétiennes ??
    Deux poids deux mesures : typique de gauche.
    C'est se fou.tre du monde...

