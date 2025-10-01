 Aller au contenu principal
Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01/10/2025 à 15:26

Pascal Béglin, PDG de Streamwide est l'invité du dernier numéro de l'Actu Bourse. Streamwide est un acteur français de référence dans les solutions de communication critiques. L'occasion de revenir sur le positionnement stratégique de l'entreprise, ses moteurs de croissance, et surtout sur l'annonce majeure d'un accord avec AT&T pour le déploiement de l'application de nouvelle génération de FirstNet, dédiée à la sécurité publique aux États-Unis. Une percée remarquable sur un marché réputé difficile d'accès pour les entreprises européennes. Perspectives, ambitions et priorités pour 2025 : décryptage complet avec son dirigeant.

Vidéo sponsorisée.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

STREAMWIDE
81,2000 EUR Euronext Paris +2,53%

L'offre BoursoBank