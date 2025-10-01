Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

Pascal Béglin, PDG de Streamwide est l'invité du dernier numéro de l'Actu Bourse. Streamwide est un acteur français de référence dans les solutions de communication critiques. L'occasion de revenir sur le positionnement stratégique de l'entreprise, ses moteurs de croissance, et surtout sur l'annonce majeure d'un accord avec AT&T pour le déploiement de l'application de nouvelle génération de FirstNet, dédiée à la sécurité publique aux États-Unis. Une percée remarquable sur un marché réputé difficile d'accès pour les entreprises européennes. Perspectives, ambitions et priorités pour 2025 : décryptage complet avec son dirigeant.

