Le gouvernement va proposer de "confier la gestion" du système de retraites aux partenaires sociaux, annonce Sébastien Lecornu, qui attend des propositions "d'ici le printemps" sur ce sujet et sur les retraites de la conférence sociale qu'il veut installer. SONORE
Lecornu propose de "confier la gestion" du système de retraites aux partenaires sociaux
