La ville de Conflans-Sainte-Honorine inaugure un buste à l'effigie de Samuel Paty lors d'une cérémonie d'hommage au professeur d'histoire géographie du collège Le Bois-d'Aulne (aujourd'hui rebaptisé au nom de l'enseignant) assassiné le 16 octobre 2020 par un jeune musulman radicalisé, pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. IMAGES
Inauguration d'un buste à l'effigie de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine
