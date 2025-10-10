Les frais, c'est souvent le grand oublié des placements… et pourtant, ils comptent ! Depuis dix ans, les frais prélevés sur vos fonds d'investissement sont orientés à la baisse, et leur niveau moyen en Europe a nettement reculé sous la pression des ETF et de la concurrence accrue. Mais la France reste-t-elle compétitive face au Royaume-Uni ou à l'Allemagne ? Réponse avec Christophe Tardy, directeur général de Morningstar.
Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?
