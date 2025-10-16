"La zone est devenue une ville fantôme, Gaza s'est transformée en une ville fantôme", déclare un habitant de Gaza, alors qu'il tente d'installer une tente sur les décombres de sa maison détruite.
Gaza: des Palestiniens installent des tentes au milieu des décombres
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro