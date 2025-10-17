 Aller au contenu principal
Taxer davantage les super héritages : pour ou contre ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 17/10/2025 à 14:00

Faut-il taxer davantage les « super héritages » ? La présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, relance le débat sur la justice successorale, estimant que « la circulation des richesses ne se fait pas bien » et qu’« on s’enrichit aujourd’hui plus en héritant qu’en travaillant ». Faut-il vraiment revoir la fiscalité des transmissions les plus élevées ? Réponse avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 17 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Budget France

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

