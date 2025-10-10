"Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'Etat", réagit le premier secrétaire du PS Olivier Faure à la sortie de la réunion des chefs de partis à l'Elysée. "Dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui [...] il n'y a aucune garantie de non censure de notre part", ajoute-t-il avant de menacer explicitement que "si tous les sujets ne sont pas sur la table", notamment la suspension de la réforme des retraites, "alors nous censurerons immédiatement". SONORE
Macron n'a apporté "aucune réponse claire", déplore Faure
