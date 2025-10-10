Macron n'a apporté "aucune réponse claire", déplore Faure

information fournie par AFP Video • 10/10/2025 à 19:49

"Il n'y a aucune réponse claire du chef de l'Etat", réagit le premier secrétaire du PS Olivier Faure à la sortie de la réunion des chefs de partis à l'Elysée. "Dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui [...] il n'y a aucune garantie de non censure de notre part", ajoute-t-il avant de menacer explicitement que "si tous les sujets ne sont pas sur la table", notamment la suspension de la réforme des retraites, "alors nous censurerons immédiatement". SONORE