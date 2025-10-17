Depuis que Sébastien Lecornu a suspendu la réforme des retraites, les taux d’emprunt français sont redescendus autour de 3,3 %, signe d’un regain de confiance des investisseurs. Mais cette indulgence des marchés est-elle méritée ? Faut-il y voir la récompense d’un retour à la stabilité politique, ou un simple pari sur la protection implicite de la BCE ? Réponse avec Christian Saint-Etienne, économiste et universitaire et Guillaume Duval, ancien rédacteur en chef du magazine « Alternatives économiques ». Ecorama "On va pas se fâcher" du 17 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Dette : les marchés sont-ils trop indulgents vis-à-vis de la France ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
