Sycoyield 2032 - Le nouveau fonds daté de Sycomore AM

Sanofi est soupçonné par Bruxelles d'abus de position dominante au sujet de ses vaccins anti-grippaux. L'annonce intervient quelques jours après une amende historique en France pour le géant pharmaceutique français, dans un autre dossier d'entrave à la concurrence. ... Lire la suite
Le président américain Donald Trump a annoncé mardi un accord avec le laboratoire pharmaceutique Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis. L'administration américaine prévoit ... Lire la suite
par Giuseppe Fonte et Valentina Za Des représentants de Crédit Agricole ont discuté ces dernières semaines avec des représentants du gouvernement italien des conditions d'un éventuel rapprochement entre l'unité italienne de la banque française et Banco BPM, ont ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,19% mardi, à l'issue d'une séance sans publication de premier plan, laissant surtout la place à la perspective d'une paralysie budgétaire aux Etats-Unis ("shutdown") dans quelques heures. L'indice vedette CAC 40 ... Lire la suite
