C’est un signal très inquiétant pour le climat : les forêts tropicales du Queensland (Australie), longtemps considérées comme des "poumons verts", relâchent aujourd’hui plus de CO₂ qu’elles n’en absorbent. En cause : le réchauffement climatique, qui provoque sécheresses, cyclones et hausse de la mortalité des arbres. Ce phénomène inquiète, car il réduit la capacité de la planète à stocker le carbone, alors que le taux de CO2 a atteint un niveau record en 2024.
Record de CO2 et forêts tropicales à bout de souffle : la planète suffoque
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro