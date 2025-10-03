1% de croissance en 2026, crédible ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 03/10/2025 à 14:00

Le gouvernement table sur une croissance de 1% en 2026, selon les premières fuites du projet de budget transmis au Haut Conseil des finances publiques. Une prévision jugée optimiste dans un contexte économique morose : consommation en berne, investissement des entreprises en recul, et une croissance 2025 qui plafonnerait à 0,8% selon l’INSEE. En parallèle, Matignon vise un déficit public ramené à 4,7% du PIB : objectif ambitieux ou chimère budgétaire ? Le pari est-il tenable sans austérité ou hausse d’impôts ? On en débat avec Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 3 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com