1% de croissance en 2026, crédible ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 03/10/2025 à 14:00

Le gouvernement table sur une croissance de 1% en 2026, selon les premières fuites du projet de budget transmis au Haut Conseil des finances publiques. Une prévision jugée optimiste dans un contexte économique morose : consommation en berne, investissement des entreprises en recul, et une croissance 2025 qui plafonnerait à 0,8% selon l’INSEE. En parallèle, Matignon vise un déficit public ramené à 4,7% du PIB : objectif ambitieux ou chimère budgétaire ? Le pari est-il tenable sans austérité ou hausse d’impôts ? On en débat avec Agnès Verdier-Molinié, directrice de la Fondation IFRAP et Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama "On va pas se fâcher" du 3 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

    Suite et fin. Quel déma.-gogie ce M. Plane. Il souhaiterait élever la flat taxe de 30% à 35% pour 4 années environ seulement. Ben voyons ! Comme si il ne savait pas que ce serait à vie comme la CSG. Et puis, autre déma.-gogie... cela ne concerne pas que les riches... ce sont TOUS les épargnants qui seraient concernés. Comme mesure, unique au monde, pour détruire l'entreprenariat ... il n'y a pas mieux. Quand je pense que certains plébiscitent cela.... c'est fou !

