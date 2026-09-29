Taux américains : qui va gagner entre Trump et les marchés ?

information fournie par Ecorama • 29/09/2026 à 14:00

Scott Bessent tente de contenir la flambée des taux américains via un « treasury twist » massif, en rachetant des obligations longues et en émettant des T Bills à un niveau record. Malgré ces interventions, les rendements repartent régulièrement à la hausse, les investisseurs se concentrant sur la quantité de dette à émettre alors que le déficit dépasse 2 000 milliards et la dette 40 000 milliards. Entre interventions coordonnées avec le Japon et un usage intensif du court terme, la bataille entre la Maison Blanche et les marchés reste ouverte. L’analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 29 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.