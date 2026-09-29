Eric Lombard : "La France, pour un investisseur, c’est un très bon risque"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 29/09/2026 à 14:05

Le projet de loi de finances prévoit 54 milliards d’effort, mais son adoption reste incertaine entre risque de censure, gel du point d’indice, rabot de 10 milliards sur les ministères et retraités mis à contribution. Avec un déficit encore à 5% en 2027, des taux proches de 4,8 % et des marchés qui testent le spread franco allemand, la France pourrait devoir enchaîner les efforts en 2028. Entre tension politique, nervosité financière et menace d’un spread à 200 points de base, la question est de savoir si un budget peut réellement passer avant Noël. L’analyse de Éric Lombard, ancien ministre de l’Économie. Ecorama du 29 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.