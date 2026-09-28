Le pape Léon XIV exhorte l'Europe à "mettre fin" à la "spirale" du "mensonge et de la tromperie" dans les relations internationales, lors d'un discours à Metz, troisième et dernière étape de sa visite en France.
Léon XIV exhorte l'Europe à lutter contre la "spirale" du "mensonge et de la tromperie"
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