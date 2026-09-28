Le pape Léon XIV a achevé dimanche sa visite à Lourdes par une procession aux flambeaux entre la grotte et la grande esplanade du sanctuaire, emplie de fidèles entonnant l'Ave Maria, en l'honneur de la Vierge Marie.
Lourdes: Léon XIV conduit une procession aux flambeaux
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