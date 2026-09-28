Plusieurs centaines de membres de syndicats de pompiers professionnels et de manifestants les soutenant défilent dans les rues de Paris pour demander des moyens supplémentaires et réclamer des embauches, une meilleure protection de leur santé et un recentrage de leurs missions.
Mobilisation des pompiers: plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Paris
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