Le Rassemblement national frappe un grand coup: en formant un groupe parlementaire au Sénat pour la première fois dimanche, le parti a obtenu un succès significatif en pleine campagne présidentielle, venant perturber la domination historique de la droite à la chambre haute.
Sénatoriales: le RN débarque en force à la chambre haute
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