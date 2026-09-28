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Nicolas Bouzou: "Les taux d’intérêt sont élevés partout et vont continuer de monter"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 28/09/2026 à 14:05

Les alertes sur une « super intelligence » capable de poursuivre ses propres objectifs interrogent, notamment face au risque d’acteurs malveillants exploitant la puissance de l’IA. Entre nécessité de régulation, garde fous humains et normes internationales défendues par Sam Altman, le débat s’intensifie alors que Donald Trump refuse la proposition iranienne de rouvrir Ormuz sous sept jours, dans un contexte de pétrole à plus de 100 $. La combinaison crise géopolitique et tensions sur le diesel pourrait entraîner des pénuries d’ici Noël, tandis que le budget 2027 et les transferts de dépenses vers les mutuelles alimentent un climat économique déjà très tendu. L’analyse de Nicolas Bouzou, économiste et fondateur d’Asterès. Ecorama du 28 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

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3 commentaires

  • 14:42

    Au niveau des saisies immobilières on est sur une hausse de 20 % aux Usa. sur le 1 er semestre 2026 . Vu la hausse du prix de l énergie, de l alimentation , des taux. .. on pourrait connaître de beaux records. .. beaucoup d americains vont devoir repartir de 0. .. c est pas plus mal les américains n ont pas à s enbourgeoiser ils doivent passer leur vie au boulot , c est dans l intérêt de la haute finance

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