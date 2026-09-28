Nicolas Bouzou: "Les taux d’intérêt sont élevés partout et vont continuer de monter"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 28/09/2026 à 14:05

Les alertes sur une « super intelligence » capable de poursuivre ses propres objectifs interrogent, notamment face au risque d’acteurs malveillants exploitant la puissance de l’IA. Entre nécessité de régulation, garde fous humains et normes internationales défendues par Sam Altman, le débat s’intensifie alors que Donald Trump refuse la proposition iranienne de rouvrir Ormuz sous sept jours, dans un contexte de pétrole à plus de 100 $. La combinaison crise géopolitique et tensions sur le diesel pourrait entraîner des pénuries d’ici Noël, tandis que le budget 2027 et les transferts de dépenses vers les mutuelles alimentent un climat économique déjà très tendu. L’analyse de Nicolas Bouzou, économiste et fondateur d’Asterès. Ecorama du 28 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.