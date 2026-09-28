Au pied de la tour Eiffel, des syndicats de pompiers professionnels ont installé dimanche un campement pour signifier leur "colère", prévoyant de déambuler lundi puis de défiler mardi à Paris, point d'orgue de trois semaines de mobilisation pour obtenir des moyens supplémentaires.
Paris: les pompiers mobilisés pour réclamer des moyens
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