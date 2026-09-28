Le pape Léon XIV participe à rencontre avec des représentants de différentes religions à Metz au quatrième et dernier jour de sa visite en France. Le souverain pontife déclare lors de son discours que le "discours religieux" doit contribuer à "désarmer les cœurs et les mots".
Le pape Léon XIV participe à une rencontre interreligieuse à Metz
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro