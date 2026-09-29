Présidentielle, budget 2027 : la France rend de plus en plus nerveux les marchés financiers !

Les taux français à 10 ans frôlent désormais 4,8 %, un niveau inédit depuis la création de l’euro, signe d’une nervosité croissante des investisseurs face à nos comptes publics et à une charge d’intérêt qui pourrait atteindre 100 milliards. Malgré les fuites sur un effort budgétaire de 45 milliards, les taux continuent de grimper, montrant que les marchés doutent de la capacité du gouvernement à stabiliser la trajectoire. Entre débat parlementaire explosif, présidentielle incertaine et spread franco allemand sous surveillance, la pression pourrait encore s’intensifier. L’analyse de Jean Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Ecorama du 29 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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