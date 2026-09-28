Des manifestants pour le logement en Espagne, concurrencé notamment par les locations touristiques, campent pour une deuxième journée consécutive sur la Puerta del Sol de Madrid.
Espagne : deuxième jour du campement pour le droit au logement dans le centre de Madrid
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