Vers une catastrophe si Trump nous coupe le robinet du diesel ?

information fournie par Ecorama • 28/09/2026 à 14:10

Donald Trump envisage d’interdire les exportations de diesel américain pour faire baisser les prix aux États Unis, une décision qui pourrait provoquer une déflagration en Europe où les États Unis représentent 50 % des importations de gazole. Avec un parc automobile français composé à près de 50 % de véhicules diesel, la vulnérabilité serait extrême, d’autant que le diesel russe est inaccessible et que les exportations saoudiennes se sont effondrées. La question est de savoir si Trump a réellement la capacité juridique d’imposer une telle interdiction à des entreprises privées. L’analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM. Ecorama du 28 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.