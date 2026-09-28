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Vers une catastrophe si Trump nous coupe le robinet du diesel ?

information fournie par Ecorama 28/09/2026 à 14:10

Donald Trump envisage d’interdire les exportations de diesel américain pour faire baisser les prix aux États Unis, une décision qui pourrait provoquer une déflagration en Europe où les États Unis représentent 50 % des importations de gazole. Avec un parc automobile français composé à près de 50 % de véhicules diesel, la vulnérabilité serait extrême, d’autant que le diesel russe est inaccessible et que les exportations saoudiennes se sont effondrées. La question est de savoir si Trump a réellement la capacité juridique d’imposer une telle interdiction à des entreprises privées. L’analyse de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM. Ecorama du 28 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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3 commentaires

  • 14:48

    L'UE le dindon de la farce de la guerre en Ukraine pigmentée par la guerre en Iran. Mais bon le bon peuple est là pour faire encore davantage d'efforts et ouvrir son porte-monnaie. En ces temps incertains, l'UE répond présente pour sauver l'économie américaine.

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