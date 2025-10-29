 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tanzanie : des élections sans opposition, couvre-feu à Dar es Salam

information fournie par France 24 29/10/2025 à 23:42

La police a décrété un couvre feu mercredi dans la capitale économique de Tanzanie Dar es Salam, où des centaines de personnes ont violemment manifesté, hurlant leur opposition au régime le jour d'élections présidentielle et législatives dont l'opposition était largement écartée. Première présidente de Tanzanie, promue à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassa, qui aspire à être élue, est accusée de mener une répression sévère contre les voix critiques.

Vidéos les + vues

1

Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29 oct.
2

Des centaines de Sud-Coréens participent à une manifestation anti-Trump

information fournie par AFP Video 29 oct.
3

Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition

information fournie par AFP Video 29 oct.
4

Elections législatives aux Pays-Bas: ouverture d'un bureau de vote à La Haye

information fournie par AFP Video 29 oct.
1
5

Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam

information fournie par AFP Video 29 oct.
6

Ligue des Nations : l'équipe de France éliminée en demi-finale par l'Allemagne

information fournie par France 24 29 oct.
7

DISCO-ÉCOLO : LES PAILLETTES "VERTES"

information fournie par France 24 29 oct.
8

Top 5 IA du 28/10/2025

information fournie par Libertify 29 oct.
1

Top 5 IA du 22/10/2025

information fournie par Libertify 23 oct.
2

Qui va payer pour la suspension de la réforme des retraites ?

information fournie par Ecorama 23 oct.
3
3

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

information fournie par AFP 23 oct.
4

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
5

Nouvel album d'Asterix, pour la première fois au Portugal

information fournie par AFP Video 23 oct.
6

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
7

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
8

Images de la réunion du sommet UE-Egypte à Bruxelles

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Une bulle sur l’or ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
1
5

Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24 oct.
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: CAC 40, S&P500, l’IA, l’EUR/USD, Total, LVMH, Accor

information fournie par SG Bourse 15 oct.
7

Placements : les frais sur vos fonds sont-ils moins chers en France ?

information fournie par Boursorama 10 oct.
8

Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

information fournie par Ecorama 08 oct.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank