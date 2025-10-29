La police a décrété un couvre feu mercredi dans la capitale économique de Tanzanie Dar es Salam, où des centaines de personnes ont violemment manifesté, hurlant leur opposition au régime le jour d'élections présidentielle et législatives dont l'opposition était largement écartée. Première présidente de Tanzanie, promue à la mort de son prédécesseur John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassa, qui aspire à être élue, est accusée de mener une répression sévère contre les voix critiques.
Tanzanie : des élections sans opposition, couvre-feu à Dar es Salam
