Les électeurs vote dans un bureau de vote à Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, alors que les bureaux de vote sont ouverts. Les principaux opposants au président en exercice Samia Suluhu Hassan ont été emprisonnés ou empêchés de se présenter, les groupes de défense des droits dénonçant une "vague de terreur". IMAGES
Élections en Tanzanie : les électeurs votent à Dar es Salaam
