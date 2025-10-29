Comme chaque semaine, une journaliste du magazine Reporterre.net décrypte les enjeux de l'environnement. Ce mercredi, Léa Guedj nous parle des 601 "bombes climatiques" qui menacent la COP30, mais aussi des alternatives écologiques aux paillettes. Ou comment rester festif et prendre soin de la planète.
DISCO-ÉCOLO : LES PAILLETTES "VERTES"
