Les Bleues n'ont pu faire mieux qu'un match nul (2-2) en demi-finale retour de Ligue des Nations. Elles sont éliminées en raison de leur défaite lors du match aller. L'Allemagne affrontera l'Espagne en finale.
Ligue des Nations : l'équipe de France éliminée en demi-finale par l'Allemagne
