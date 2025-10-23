Le roi Charles III devient le premier monarque britannique à prier publiquement avec un pape depuis le schisme anglican au XVIe siècle, lors d'une célébration présidée par le pape Léon XIV dans la chapelle Sixtine. En tant que monarque, Charles III, en visite d'Etat avec son épouse Camilla, est le gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, née en 1534 lors de la rupture du roi Henri VIII avec l'Église catholique romaine. IMAGES
Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique
