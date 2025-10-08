Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?

Malgré un contexte économique incertain, les marchés actions poursuivent leur ascension. Si l'EuroStoxx et le S&P 500 affichent des performances spectaculaires, portés par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et l'anticipation de baisses de taux de la Fed, l'or continue de flamber, signe d'un besoin de refuge. Cet optimisme pourrait-il vaciller à la moindre secousse macroéconomique ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 8 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
