Bourse : à quel moment les investisseurs vont-ils commencer à être moins sereins ?
08/10/2025

Malgré un contexte économique incertain, les marchés actions poursuivent leur ascension. Si l'EuroStoxx et le S&P 500 affichent des performances spectaculaires, portés par l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle et l'anticipation de baisses de taux de la Fed, l'or continue de flamber, signe d'un besoin de refuge. Cet optimisme pourrait-il vaciller à la moindre secousse macroéconomique ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView et de l'AUREP. Ecorama du 8 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

  • Une BMW vue de face (Crédit: / Adobe Stock)
    BMW: HSBC maintient sa note Conserver sur le titre
    08.10.2025 

    HSBC maintient sa note Conserver sur le titre et ajuste son objectif de cours à 83 E (au lieu de 84 E). L'analyste estime que la marge d'EBIT automobile du troisième trimestre devrait se situer dans la fourchette révisée de 5 à 6 % pour l'exercice 2025, ce qui ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    08.10.2025 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, cours en avant-Bourse, Exxon Mobil, Jefferies, NextDecade, DayForce, Joby Aviation, FreePort-McMoran) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent ... Lire la suite

  • Arverne fait le point sur ses ambitions
    Arverne fait le point sur ses ambitions
    08.10.2025 

    À l'occasion de ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, Pierre Brossollet, fondateur et PDG d'Arverne, revient sur les enjeux et les ambitions de son groupe, spécialisé dans les solutions géothermales. Production de chaleur et de froid, extraction de lithium, expertise ... Lire la suite

  • Crise politique : le décrochage de l’économie française est-il vraiment enclenché ?
    Crise politique : le décrochage de l’économie française est-il vraiment enclenché ?
    08.10.2025 

    Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, l'économie française semble marquer le pas. Entre consommation en berne, investissements d'entreprises en recul et croissance artificiellement dopée par la reconstitution des stocks, les signaux d'un ralentissement ... Lire la suite

