L'aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza est "insuffisante" et n'a pas permis une amélioration de la situation dans ce territoire palestinien en proie à la famine, c'est ce qu'a affirmé jeudi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé.
Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)
