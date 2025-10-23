La tempête Benjamin fait une victime en Corse, peu de dommages ailleurs

Un bateau de pêche arrive au port de Plobannalec-Lesconil, alors que d'énormes vagues et des vents violents frappent la côte lors du passage de la tempête Benjamin, le 22 octobre 2025 dans le Finistère ( AFP / Fred TANNEAU )

La tempête automnale Benjamin a fait une victime en Corse, un vacancier allemand emporté par la crue d'une rivière jeudi après-midi, et sept blessés ailleurs dans le pays, placé en alerte renforcée mais globalement épargné.

L'homme âgé de 45 ans se baignait avec sa femme et ses deux enfants lorsqu'ils ont été été emportés vers 15h00 par la montée rapide des eaux de la rivière du Fango dans la commune de Galeria (Haute-Corse), suite aux orages survenus en montagne, ont indiqué les pompiers de Haute-Corse (SIS 2B).

Le corps du père de famille a été retrouvé près d'un pont en aval et "la femme âgée de 39 ans et deux enfants de 9 et 13 ans ont été pris en charge par les sapeurs pompiers et ont étés ramenés à leur domicile", a précisé le SIS 2B à l'AFP.

Alors que les effets de la tempête se dissipent, Météo-France ne maintient que les deux départements de la Corse en vigilance orange pour vents violents dans son dernier bulletin.

Lors d'un point dans l'après-midi au PC crise de la sécurité civile, le ministre de l-Intérieur Laurent Nuñez a annoncé qu’il y avait "un blessé assez sérieusement et six blessés légers". Il a précisé que le blessé grave était "une sapeur-pompier blessée en Gironde", mais dont les "jours se sont pas en danger".

En outre, "60.000 clients" étaient encore privés d'électricité en fin d'après-midi, a annoncé le ministre de l'Economie Roland Lescure.

En Haute-Corse, la vigilance orange est maintenue jusqu'à vendredi 6h00. Les rafales attendues sont de l'ordre de 120 à 140 km/h sur la Balagne, jusqu'à 160 à 170 km/h sur le Cap Corse.

Le vent a soufflé à plus de 100 km/h sur une bonne partie de la France jeudi avec le passage de la tempête Benjamin, qualifiée de "forte" avec des pointes relevé à 116 km/h à Sainte-Marie-des-Monts (Manche), 119 km/h à Vernines (Puy-de-Dôme), 120 à 130 km/h à Biscarosse (Landes) et Ciboure (Pyrénées-Atlantiques), 132 km/h au Cap-Ferret (Gironde) et 142 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l'île de Ré (Charente-Maritime).

L'accalmie se fait progressivement par l'ouest, les vents vont faiblir dans les heures qui viennent, précise Météo-France.

- "Peu de dégâts matériels" -

À Royan, trois personnes ont été très légèrement blessées, sans devoir être hospitalisées, par la chute d'un arbre sur leur véhicule, selon la préfecture de Charente-Maritime.

Un conducteur de bus a également été légèrement blessé à la suite d'une chute d'arbre, de même que la sapeur-pompier en intervention en Gironde, où la tempête a fait "peu de dégâts matériels et humains" selon la préfecture.

La circulation des trains entre Cannes et Grasse a été interrompue entre 14h00 et 17h00.

Forte houle et rafales de vent sous l'effet de la tempête Benjamin à Lacanou, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Sur les côtes atlantique et de la Manche, ces vents forts engendrent "de très fortes vagues et une surélévation temporaire du niveau de la mer", avait prévenu l'institut.

À Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), la mairie a appelé la population "à une grande prudence face au danger de cette forte houle".

De gros sacs remplis de sable ont été mis en place sur la grande plage de la ville pour contenir le déferlement des vagues et protéger les bâtiments.

Les accès à plusieurs plages d'Anglet, Saint-Jean-de-Luz et Hendaye dans ce même département ont été interdits.

Une personne prend des photos des vagues alors que la tempête Benjamin provoque de fortes rafales de vent à Lacanau, le 23 octobre 2025 en Gironde ( AFP / Philippe LOPEZ )

Face aux intempéries, la SNCF a annoncé que la circulation des trains TER serait suspendue sur certaines lignes et les vitesses de circulation réduites sur d'autres, même si les trains à grande vitesse circuleront.

À Bordeaux, les jardins et cimetières ont été fermés et l'ouverture de la fête foraine du centre-ville repoussée.

L'Office national des forêts a déconseillé toute promenade durant l'épisode en raison du risque de chutes d'arbres et de branches.