Des arbres déracinés et des zones inondées témoignent du passage de vents violents et de pluies torrentielles sur la Jamaïque alors que l'ouragan Melissa approche. Il s'agit de la pire tempête jamais enregistrée dans cette nation insulaire et de l'un des cyclones les plus puissants jamais observés. IMAGES
Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine
