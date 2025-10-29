 Aller au contenu principal
Ouragan Melissa: des arbres déracinés, des vents violents à St. Catherine

information fournie par AFP Video 29/10/2025 à 08:31

Des arbres déracinés et des zones inondées témoignent du passage de vents violents et de pluies torrentielles sur la Jamaïque alors que l'ouragan Melissa approche. Il s'agit de la pire tempête jamais enregistrée dans cette nation insulaire et de l'un des cyclones les plus puissants jamais observés. IMAGES

