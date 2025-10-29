Les bureaux de vote ouvrent à La Haye, aux Pays-Bas, pour des élections législatives anticipées considérées comme une mise à l'épreuve de la force de l'extrême droite qui progresse partout en Europe. IMAGES
Elections législatives aux Pays-Bas: ouverture d'un bureau de vote à La Haye
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro