Des centaines de personnes se rassemblent près de l'ancienne gare de Gyeongju pour une manifestation contre Trump, alors que le dirigeant américain doit tenir une réunion avec Xi Jinping de Chine en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec). IMAGES
Des centaines de Sud-Coréens participent à une manifestation anti-Trump
