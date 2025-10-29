Les Tanzaniens commencent à voter pour des élections présidentielle et législatives sans suspense, les principaux adversaires de la présidente ayant respectivement été disqualifiés et emprisonnés alors qu'Amnesty a dénoncé une "vague de terreur" commanditée par le pouvoir. IMAGES
Les Tanzaniens aux urnes pour des élections sans opposition
