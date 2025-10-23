Rubio en Israël, avertissements américains sur une annexion de la Cisjordanie

Le vice-président américain JD Vance visite l'église du Saint-Sépulcre dans la vieille ville de Jérusalem, le 23 octobre 2025 ( POOL / Nathan HOWARD )

Donald Trump a averti qu'Israël perdrait le soutien américain en cas d'annexion de la Cisjordanie, dans un entretien publié jeudi au moment où son secrétaire d'Etat Marco Rubio, en visite à Jérusalem, se disait "confiant" dans le maintien du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

"Israël perdrait tout le soutien des Etats-Unis si cela se produisait", a déclaré le président américain dans une interview accordée au magazine Time le 15 octobre, cinq jours après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

"Cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas parce que j'ai donné ma parole aux pays arabes", dans le cadre des négociations sur le cessez-le-feu à Gaza, a-t-il ajouté.

En pleine visite mercredi en Israël du vice-président américain JD Vance, la Knesset s'est prononcée pour l'examen de deux projets de loi visant à étendre la souveraineté israélienne en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Pour les responsables américains, ce projet nuit aux efforts visant à consolider le fragile cessez-le-feu à Gaza, basé sur le plan de Donald Trump pour mettre fin définitivement à deux ans de guerre.

JD Vance a assuré jeudi avant de quitter le pays que la Cisjordanie ne "serait pas annexée par Israël".

Avant de quitter Washington mercredi, M. Rubio avait estimé qu'un tel projet, soutenu par l'extrême droite israélienne, "menacerait" le cessez-le-feu à Gaza et serait "contre-productif".

La femme (D) et le fils de l'otage israélien Tal Haimi tué par des combattants palestiniens durant l'attaque du 7-Octobre, pleurent lors de ses funérailles au kibboutz Nir Yitzhak, dans le sud d'Israël, le 22 octobre 2025 ( AFP / GIL COHEN-MAGEN )

Après avoir rencontré jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le secrétaire d'Etat s'est toutefois dit "confiant et positif" sur le maintien de la trêve. "Nous sommes également lucides face aux défis", a-t-il ajouté.

M. Netanyahu a de son côté évacué toute suggestion de tension avec les Etats-Unis, en qualifiant M. Rubio d'"ami extraordinaire d'Israël" et en déclarant que les visites consécutives de responsables américains s'inscrivaient dans "un cercle de confiance et de partenariat".

- "Très difficile" -

Vue aérienne montrant des Palestiniens enterrant des dizaines de corps non identifiés dans un cimetière à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza après leur restitution par Israël, le 22 octobre 2025 ( AFP / - )

Plusieurs responsables américains se sont succédé cette semaine à Jérusalem pour tenter de cimenter le cessez-le-feu à Gaza, alors que l'accord entre Israël et le Hamas a paru vaciller dimanche.

Jeudi, des délégations du Hamas et du Fatah, le parti du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, se sont réunies en Egypte pour évoquer les dispositions à prendre après la guerre, selon un média égyptien.

M. Vance avait reconnu mercredi que les prochaines étapes de l'accord, dont le désarmement du Hamas et la reconstruction de Gaza, seraient "très difficiles".

Des Palestiniens marchent dans les ruines de Gaza-Ville le 22 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

La première phase de l'accord prévoit, outre le cessez-le-feu, la libération de tous les otages, vivants et morts, retenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre, le début du retrait israélien et l'afflux de l'aide humanitaire.

Le Hamas a libéré le 13 octobre les 20 derniers otages vivants encore à Gaza. Il devait aussi rendre à cette date les 28 corps des captifs qu'il retient, mais il n'en a restitué que 15 jusque-là, arguant de difficultés pour trouver les dépouilles dans le territoire en ruines.

Israël a restitué en échange 195 corps de Palestiniens. Les forces israéliennes se sont retirées de secteurs de Gaza mais contrôlent toujours environ la moitié du territoire assiégé.

- "La faim toujours présente" -

Un garçon palestinien pousse son vélo dans les ruines de Gaza-Ville le 22 octobre 2025. ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Les phases ultérieures du plan Trump prévoient un nouveau retrait israélien, le désarmement du Hamas, le déploiement d'une force de sécurité internationale ainsi que la reconstruction du territoire notamment.

Le Hamas a jusqu'à présent refusé d'envisager son désarmement et ses combattants se sont redéployés dans des secteurs de Gaza après la trêve, affrontant des groupes armés dont il accuse certains de "collaborer" avec Israël.

L'attaque du 7 octobre a entraîné du côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.280 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.

La guerre a provoqué un désastre humanitaire dans le petit territoire, où l'aide humanitaire reste "insuffisante" malgré la trêve, a averti jeudi l'Organisation mondiale de la Santé.

"La faim est toujours présente car il n'y a pas assez de nourriture" qui parvient à la bande de Gaza et "la situation reste catastrophique", a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus,

Des déplacés palestiniens dont ds enfants se rassemblent pour recevoir des rations alimentaires dans le quartier de Zeitoun à Gaza-ville, le 23 octobre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )

Jeudi, l'Association de la presse étrangère à Jérusalem (FPA) a exprimé sa déception après que la Cour suprême israélienne a reporté de 30 jours sa décision sur sa demande d'un accès indépendant à Gaza, qu'elle réclame depuis deux ans.