Le président français Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron ont reçu lundi les dirigeants des alliés du G7 pour deux jours de réunion à Evian.
Sommet du G7: Macron reçoit ses alliés des grands pays industrialisés à Evian
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