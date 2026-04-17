information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 17/04/2026 à 14:10

Et si l’intelligence artificielle faisait bientôt vos achats à votre place ? Derrière cette promesse, le commerce agentique entend transformer en profondeur le e-commerce en déléguant la recherche et demain peut-être l’acte d’achat, à des agents intelligents. Pour en parler, Roxane Laigle, cofondatrice de la start-up Lemrock, revient sur ce nouveau modèle, déjà adopté par certaines grandes marques, et sur ses implications pour les plateformes, les distributeurs et les consommateurs. Entre opportunités de croissance et bouleversement des usages, l’IA pourrait bien redéfinir les règles du commerce en ligne. Ecorama Tic Tech du 17 avril 2026, présenté par David Jacquot et Julien Khaski sur Boursorama.com.