Macron veut rendre "désirable" l'électrification de la France

Le président Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse organisée dans le cadre d'une réunion avec l'"équipe de France de l'électrification" à l'Élysée, le 26 mai 2026 à Paris ( POOL / Tom Nicholson )

Emmanuel Macron a appelé mardi à une "mobilisation collective" "pour rendre le passage à l'électrique naturel et désirable" pour les Français en recevant à l'Elysée "l'équipe de France" de l'électrification, l'occasion de plusieurs annonces dont celle de Stellantis de "plus d'un milliard d'euros nouveaux" pour produire des véhicules électriques à Mulhouse.

"L'électrification est un combat contemporain et une stratégie pour notre pays pour être plus indépendant, plus compétitif, créer davantage d'emplois sur le pays et décarboner", a déclaré le chef de l'Etat.

Il faut "produire, raccorder, électrifier, réindustrialiser. Et c'est ça nos axes d'efforts pour l'équipe de France de l'électrique", a-t-il ajouté devant un parterre de chefs d'entreprises et d'organisations professionnelles du BTP, de l'industrie, des transports et de l'énergie.

Un mois après la publication d'un plan du gouvernement pour doper la consommation d'électricité, Emmanuel Macron a rappelé que l'objectif est de rendre ménages et entreprises moins dépendants du pétrole importé, alors que la guerre au Moyen-Orient fait flamber les cours du brut, mais aussi à réindustrialiser la France et réduire ses émissions de CO2.

Il a égrené les annonces autour des véhicules électriques, des pompes à chaleur (PAC) ou de l'industrie afin de réduire la part des énergies fossiles. Celles-ci devront représenter moins de 30% de la consommation finale d'énergie de la France en 2035, contre 60% aujourd'hui.

L'électricité doit, elle, passer de 27% actuellement à 38% en 2035 grâce à la production abondante d'électricité d'origine nucléaire ou renouvelable.

Principal investissement annoncé: le constructeur automobile Stellantis va produire à partir de 2029 une "nouvelle génération de véhicules électriques" sur son site de Mulhouse, dans l'est de la France.

"C'est un véritable avenir industriel que nous offrons à ce site de Mulhouse", s'est félicité le chef de l'Etat.

- Prix "compétitifs" et "prévisibles" -

L'essor des véhicules électriques nécessitent des stations de recharge: les opérateurs se sont engagés à "déployer 240.000 bornes" supplémentaires, "dont 60.000 points de charge rapide et ultrarapide", a annoncé le président.

Elles "viendront compléter les plus de 185.000 bornes déjà en service pour atteindre notre objectif de 400.000" en 2030, a-t-il précisé. Les voitures électriques ont représenté 28% des ventes début 2026 contre moins de 2% en 2017.

L'opérateur de recharge Electra va investir 300 millions d'euros d'ici 2030 pour installer 1.000 points de charge ultra-rapides par an. D'autres investissements sont annoncés par Lidl France, Leclerc, Renault ou encore Enedis.

Le président de la République Emmanuel Macron à Paris le 26 mai 2026 ( POOL / Tom Nicholson )

L'autre axe de cette stratégie passe par les pompes à chaleur, dont le coefficient de performance permet de réduire la consommation d'énergie. Elles sont "un pilier de notre stratégie", a souligné Emmanuel Macron.

Avec plusieurs annonces à la clé: EDF va abonder de 30 millions supplémentaires, soit 270 millions au total, son plan déjà dévoilé pour ses 80 ans de soutien à l'électrification.

Le premier énergéticien du pays va consacrer 80 millions d'euros à l'accompagnement des particuliers pour remplacer leur chaudière gaz ou fioul, 80 millions pour l'aide à l'achat de poids lourds électriques ou l'installation de bornes de recharge, et autant pour la préparation de terrains industriels pour les grands consommateurs d'électricité.

Dans son ensemble, la filière s'est engagée à produire un million de PAC par an en France en 2030. Le fournisseur Octopus Energy va investir "jusqu’à 150 millions d’euros" pour une usine en France.

Mais pour favoriser la bascule vers l'électricité, les consommateurs ont besoin de tarifs "compétitifs sur la durée" et "prévisibles", a souligné le président. La France bénéficie de prix par mégawattheure très concurrentiel par rapport à l'Allemagne ou l'Italie.

Il a salué les fournisseurs déjà engagés dans cette voie, citant EDF, Engie, TotalEnergies et Octopus, et encouragé les autres à en faire autant.

Enfin, dans l'industrie, l'électrification a "un potentiel gigantesque" avec des solutions innovantes pour remplacer les énergies fossiles, a-t-il assuré.

Il a cité Schneider Electric, qui a exposé dans la cour de l'Elysée un transformateur fonctionnant sans gaz fluoré --un gaz au puissant effet de serre et utilisé dans la réfrigération, la climatisation ou les équipements électriques.

Benoît Coquart, président de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication (FIEEC), a salué "des engagements forts pour produire, distribuer et installer les équipements nécessaires à l'électrification".

Cette mobilisation "est un atout pour relever le défi de l’électrification du marché automobile", a complété Luc Chatel, président de la Plateforme automobile (PFA) qui rassemble la filière en France.