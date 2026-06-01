"On voit cet arbre, un chêne qu'on a suivi pendant des années, qui est maintenant complètement sec", décrit Manuel Nicolas, responsable à l'ONF. Le chêne n°37 ne transpire plus et finira par tomber dans une forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) qui, comme tous les massifs français, souffre de la canicule et de sécheresses à répétition.
Canicule: quand les arbres arrêtent de transpirer
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