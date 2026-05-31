Jour de vote en Guinée. Près de 7 millions d’électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche pour les élections législatives et communales. Ce scrutin marque une étape importante dans le rétablissement de l’ordre constitutionnel, cinq ans après le coup d’État de 2021 qui avait porté Mamadi Doumbouya au pouvoir. De leur côté, plusieurs partis politiques d’opposition avaient appelé au boycott du scrutin.
Guinée: les électeurs appelés aux urnes pour des élections législatives et communales
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