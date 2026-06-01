Le nouveau président birman reçu en Inde par Narendra Modi

L'ex-chef de la junte birmane Min Aung Hlaing et le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi le 1er juin 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

L'ex-chef de la junte birmane Min Aung Hlaing s'est entretenu lundi avec le Premier ministre indien Narendra Modi à New Delhi, point d'orgue de sa première visite à l'étranger en tant que président de la Birmanie.

"L'Inde reste un voisin de confiance de la Birmanie, un partenaire sûr et un soutien solide et empressé en cas de crise", a déclaré à son hôte M. Modi, cité par le porte-parole de sa diplomatie Randhir Jaiswal.

Le chef du gouvernement indien a également "réaffirmé la détermination de l'Inde à soutenir le processus de paix et le dialogue en Birmanie", selon M. Jaiswal.

Arrivé au pouvoir à la faveur du coup d'Etat de 2021 en Birmanie, Min Aung Hlaing en a pris la présidence en avril après des élections législatives dénoncées par de nombreux pays comme une manœuvre pour prolonger le régime militaire sous un déguisement civil.

Cette transition s'est accompagnée de l'allègement de certaines mesures répressives, présenté comme un geste de réconciliation par la junte mais qualifié de purement cosmétique par de nombreux observateurs.

La Birmanie es le théâtre depuis 2017 d'une guerre civile meurtrière qui oppose l'armée à des mouvements rebelles.

"La stabilité et la paix en Birmanie sont du plus grand intérêt de l'Inde", a rappelé lundi un haut responsable du ministère des Affaires extérieures, Vikram Misri.

"Pas seulement pour la sécurité (...) des populations qui vivent le long des 1.643 km de notre frontière commune mais aussi pour nos intérêts, notamment en matière d'accès à toute l'Asie du Sud-Est", a ajouté M. Misri.

Arrivé dès samedi en Inde, Min Aung Hlaing consacre aussi une partie de sa visite de cinq jours au commerce bilatéral, qui a atteint un montant de 2 milliards de dollars en 2025-2026, selon New Delhi.