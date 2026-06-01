Jean-Claude Trichet : “Je n’exclus pas qu’il y ait une très sérieuse correction des marchés"

Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l’invité de l’émission Ecorama du 1er juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la probable hausse des taux de la BCE en juin, les critiques face au ralentissement de la croissance en zone euro, le risque d’erreur de politique monétaire, la crédibilité de la Banque centrale européenne, mais aussi les risques de réévaluations brutales sur les marchés financiers.
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