 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Biocarburants : roulez à la betterave !

information fournie par France 24 01/06/2026 à 15:04

Quel est le point commun entre la betterave, le blé, l’huile de colza ou les déchets de cultures ? Tous ces végétaux peuvent remplacer le pétrole dans nos voitures ! À la pompe, on les reconnaît sous les noms de E10 ou E85. S’ils sont produits localement, ces biocarburants auraient un double avantage : réduire notre dépendance et émettre moins de gaz à effet de serre. Certains y voient un excellent moyen d’attendre le déploiement des voitures électriques, à peine 2,6% du parc automobile mondial ! Une start-up finlandaise veut conquérir le marché français grâce à un petit boîtier qui permet aux voitures essence de rouler à l’or noir et/ou à l’or vert.

Vidéos les + vues

1

Ligue des champions: le PSG entre dans la légende, liesse et tensions à Paris

information fournie par AFP 31 mai
2

PSG: Les supporters fêtent la victoire à Paris

information fournie par AFP Video 31 mai
1
3

A Malte, début du dépouillement des bulletins aux élections législatives

information fournie par AFP Video 31 mai
4

Prison de Villepinte sous la canicule: à trois par cellule, "c'est inhumain"

information fournie par AFP Video 31 mai
7
5

Ligue des champions: 780 interpellations en France (Nuñez)

information fournie par AFP Video 31 mai
6
6

Le PSG "irrésistible": la joie des supporters à la Puskas Arena

information fournie par AFP Video 31 mai
7

L'Iran dit ne pas faire confiance aux Etats-Unis, exige la garantie de ses droits pour tout accord

information fournie par AFP 31 mai
15
8

Guinée: les électeurs appelés aux urnes pour des élections législatives et communales

information fournie par France 24 31 mai
1

Vague de chaleur en Europe : record de température à Londres

information fournie par AFP Video 27 mai
2

Macron veut rendre "désirable" l'électrification de la France

information fournie par AFP 26 mai
13
3

Les Londoniens se rendent au travail alors que le Royaume-Uni a battu le record de chaleur pour mai

information fournie par AFP Video 26 mai
4

Enfant mort étranglé à Rennes: deux adolescents en garde à vue pour meurtre

information fournie par AFP Video 25 mai
5

Royaume-Uni: record historique de chaleur battu pour un mois de mai

information fournie par AFP 25 mai
6

Au Japon, une rallonge de 19 milliards $ face au coût de l'énergie ; la France démantèle Fessenheim

information fournie par France 24 25 mai
1
7

Stellantis va investir un milliard d'euros pour produire des véhicules électriques à Mulhouse, annonce Macron

information fournie par AFP 26 mai
1
8

Sénégal: à peine limogé, l'ex-Premier ministre Sonko élu au perchoir de l'Assemblée

information fournie par AFP 26 mai
1

IA, pétrole, résultats : la saison qui creuse les écarts en Bourse

information fournie par Ecorama 12 mai
2

Top 5 IA du 12/05/2026

information fournie par Libertify 13 mai
3

Trump responsable de l'explosion de l'inflation ?

information fournie par Ecorama 13 mai
4

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
5

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
6

Bourse : quelles sont les actions préférées de Trump ?

information fournie par Ecorama 19 mai
3
7

Philippe Guillemot (PDG de Vallourec) : "On est redevenu une société normale avec un bilan très solide et une capacité à rémunérer nos actionnaires sur la durée"

information fournie par Ecorama 18 mai
1
8

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank