Biocarburants : roulez à la betterave !

information fournie par France 24 • 01/06/2026 à 15:04

Quel est le point commun entre la betterave, le blé, l’huile de colza ou les déchets de cultures ? Tous ces végétaux peuvent remplacer le pétrole dans nos voitures ! À la pompe, on les reconnaît sous les noms de E10 ou E85. S’ils sont produits localement, ces biocarburants auraient un double avantage : réduire notre dépendance et émettre moins de gaz à effet de serre. Certains y voient un excellent moyen d’attendre le déploiement des voitures électriques, à peine 2,6% du parc automobile mondial ! Une start-up finlandaise veut conquérir le marché français grâce à un petit boîtier qui permet aux voitures essence de rouler à l’or noir et/ou à l’or vert.