La neuvième édition de "Choose France" va permettre d'annoncer des investissements étrangers en France pour un montant global "record de 93 milliards d'euros", permettant de créer "plus de 15.000 emplois", déclare Emmanuel Macron. SONORE
Choose France: Macron annonce des investissements record pour 93 milliards d'euros
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