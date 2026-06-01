"C'est le procès d'un homme, pas de la profession", déclare Sendegul Aras, avocate de six parties civiles dans le procès de Pierre Garitte, ostéopathe accusé de viols et agressions sexuelles sur 29 de ses patientes. Le procès s'est ouvert lundi à Strasbourg, les débats devant durer jusqu'au 10 juin. SONORE
Le procès de l'ostéopathe Pierre Garitte est "le procès d'un homme, pas de la profession" (avocate parties civiles)
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