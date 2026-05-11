Une marche était organisée dimanche à Marseille à la mémoire de l'homme de 26 ans abattu par la police municipale, fin avril, au cours d'un contrôle routier. Une information judiciaire du chef d'homicide volontaire est ouverte.
Marseille: marche pour l'homme abattu fin avril par la police municipale
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro