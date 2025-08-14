 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

[REPLAY] Sophie Boissard (DG de Clariane) : "Les investisseurs réalisent à quel point notre secteur est incontournable !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 14/08/2025 à 09:00

Sophie Boissard, directrice générale du groupe Clariane , spécialisé dans le soin et l'accompagnement des seniors, coté sur le SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 6 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la restauration de l'image du groupe, la feuille de route et les objectifs financiers, le taux d'occupation, le manque de personnel et le cours de Bourse.

Valeurs associées

CLARIANE
4,6280 EUR Euronext Paris +2,07%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

"Les entreprises sont mal équipées pour penser les incertitudes et les opportunités", F. Parmentier

information fournie par France 24 13 août
2

Top 5 IA du 13/08/2025

information fournie par Libertify 05:00
3

Les Colombiens ont dit un dernier adieu au candidat présidentiel assassiné

information fournie par AFP 08:05
4

Zelensky à Londres, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska

information fournie par AFP 08:42
69
5

En pleine canicule, l'Europe en surchauffe lutte contre les feux

information fournie par AFP 12 août
6

Guerre en Ukraine: que sait-on du sommet Trump-Poutine ?

information fournie par AFP Video 12 août
7

L'IA appliquée au droit : "On ne peut pas se permettre de reposer sur des technologies américaines"

information fournie par France 24 13 août
2
8

Mali : Choguel Maïga en garde à vue

information fournie par France 24 04:22
1

Au Gabon, une coalition de l'opposition menace de boycotter les élections législatives et locales

information fournie par France 24 08 août
2

La sécurité, train-train quotidien des petits trains

information fournie par AFP Video 08 août
3

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP 07 août
4

Feux de forêt: des capteurs reliés par satellite testés au pont du Gard

information fournie par AFP Video 07 août
5

Vague de chaleur: des personnes se rafraîchissent dans le miroir d'eau à Bordeaux

information fournie par AFP Video 07 août
6

Kako Nubukpo : "L'Afrique doit sortir de la dépendance subie"

information fournie par France 24 07 août
1
7

Brésil: marche des femmes autochtones pour exiger la justice climatique à Brasilia

information fournie par AFP Video 07 août
8

Dans le nord de la France, l'éternel engrenage des violences conjugales peine à s'enrayer

information fournie par AFP Video 07 août
1

Forte chaleur au travail : quels sont vos droits pendant l’été ?

information fournie par Ecorama 17 juil.
1
2

Serge Atlaoui, ex-condamné à mort en Indonésie, "très heureux" à sa sortie de prison

information fournie par AFP Video 18 juil.
3

Georges Abdallah salue la "mobilisation" qui a conduit à la décision de le libérer

information fournie par AFP Video 18 juil.
7
4

Top 5 IA du 18/07/2025

information fournie par Libertify 19 juil.
5

Nord: une immense tour d'habitation détruite par foudroyage pour remodeler un quartier

information fournie par AFP 20 juil.
3
6

Dermatose des bovins: vaccination obligatoire et abattage "total" dans les foyers d'infection

information fournie par AFP 16 juil.
7

L'armée française quitte le Sénégal, fin de sa présence permanente en Afrique de l'Ouest et centrale

information fournie par AFP 17 juil.
10
8

Top 5 IA du 17/07/2025

information fournie par Libertify 18 juil.

7 commentaires

  • 10:11

    Nous sommes au mois d’ Août ; c’est la période des répétitions même avec 3 mois de retard

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank