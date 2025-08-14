Sophie Boissard, directrice générale du groupe Clariane , spécialisé dans le soin et l'accompagnement des seniors, coté sur le SBF120, était l'invitée de l'émission Ecorama du 6 mai 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la restauration de l'image du groupe, la feuille de route et les objectifs financiers, le taux d'occupation, le manque de personnel et le cours de Bourse.
[REPLAY] Sophie Boissard (DG de Clariane) : "Les investisseurs réalisent à quel point notre secteur est incontournable !"
Valeurs associées
|4,6280 EUR
|Euronext Paris
|+2,07%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro