Mali: qui compose la nouvelle coalition d'opposition CFR menée par l'imam Dicko?

information fournie par France 24 05/12/2025 à 23:25

La Coalition des forces pour la République – le CFR – avec à sa tête l’Imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique espère un retour à l'ordre constitutionnel. Quelles sont les autres figures du mouvement qui prône un dialogue avec les groupes armés ? Étienne Fakaba Sissoko, Porte-parole de la coalition était notre invité.

