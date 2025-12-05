La Coalition des forces pour la République – le CFR – avec à sa tête l’Imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique espère un retour à l'ordre constitutionnel. Quelles sont les autres figures du mouvement qui prône un dialogue avec les groupes armés ? Étienne Fakaba Sissoko, Porte-parole de la coalition était notre invité.
Mali: qui compose la nouvelle coalition d'opposition CFR menée par l'imam Dicko?
